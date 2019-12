Lazio Juventus, Milinkovic: «Sappiamo come metterli in difficoltà»

Lazio Juventus, parla Milinkovic: il serbo presenta il match di domani sera contro la Vecchia Signora. E dà un consiglio a Lazzari…

In un’intervista a DAZN, Sergej Milinkovic-Savic ha presentato la partita di domani sera contro la Juventus: «La Juventus è ancora la squadra da battere. Io so che se giochiamo come sappiamo fare noi, possiamo metterli in difficoltà. Poi non so se potremo batterli o no. Adesso secondo me loro non attraversano un momento tanto positivo, quindi è una cosa a nostro favore. Stiamo preparando la partita in maniera diversa rispetto a tutte le altre».

«Non sto facendo la sfida con Luis Alberto a chi fa più assist, l’importante è che tutti diano il 100%. Noi due ci capiamo bene perché ci piace giocare a calcio. Mi auguro che Luis possa fare altri 20 assist e io di meno. Se Lazzari deve crossare verso di me più spesso? Lui è molto bravo, spesso lo lancio io sulla fascia quindi non sempre riesco anche a raccogliere il pallone in area. Ma lui deve solo metterla morbida in area, poi ci penso io (ride ndr). Quest’anno gioco più dietro, devo essere più sereno perché in quella posizione non posso sbagliare. Sono cambiato più mentalmente che tecnicamente, guardo anche le partite in modo diverso».

«La partita con la Fiorentina e quella contro il Milan sono le partite della svolta, grazie alle quali siamo cambiati mentalmente. Abbiamo iniziato anche a fare più gol. La Lazio più forte? Mi piaceva anche quella di due anni fa, non si è cambiato tanto, stiamo andando forte. Proveremo ad arrivare lì dove vogliamo, e si sa dove vogliamo arrivare. L’importante è essere lì, nelle prime quattro. Poi, proveremo ad andare anche più su, non si sa mai. Primo posto? E’ troppo». Alla fine, l’ultimo esame: quello di romanesco. L’espressione preferita del Sergente? «’Andiamo a magnà’ lo dico tante volte». E alla frase “La Lazio andrà in Champions”, il commento di Sergej (scritto sopra un cartello), è lapidario: «Ce sta tutta».