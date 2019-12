Lazio Juventus, Inzaghi fa il discorso motivazionale ai suoi

Lazio Juventus, Inzaghi carica la squadra: negli spogliatoi il discorso motivazionale in cui ha chiesto fame, compattezza e coraggio

Simone Inzaghi lavora in anticipo per preparare al meglio l’atteggiamento della Lazio contro la Juventus. Come si legge sul Corriere dello Sport, il tecnico biancoceleste ha caricato la squadra anche attraverso un discorso motivazionale.

Il mister ha parlato al gruppo, ha guardato negli occhi uno per uno. Come si legge sul quotidiano, ha usato bene le parole: ha parlato di fame, compattezza e coraggio. Tutto ciò che servirà sabato sera per non sbagliare.