La Lazio di Simone Inzaghi affronta la Juventus di Andrea Pirlo nel lunch della 7ª giornata del campionato di Serie A. Lazio-Juventus su DAZN: la partita si giocherà domenica 8 novembre 2020 nello scenario dello Stadio Olimpico di Roma con fischio d’inizio alle ore 12.30. La partita, che sarà arbitrata dal signor Davide Massa di Imperia, sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN.

Le due squadre sono distanziate di 2 punti in classifica, e in caso di successo, i capitolini sopravanzerebbero i piemontesi. I biancocelesti sono decimi con 10 punti e devono fare i conti con la situazione caotica relativa ai tamponi che mette in grande difficoltà il tecnico Simone Inzaghi nella scelta della formazione. I bianconeri sono invece in ripresa e occupano attualmente la 3ª posizione con 12 punti (-4 dal Milan capolista).

La telecronaca di Lazio-Juventus su DAZN è affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Francesco Guidolin.

Lazio-Juventus, info e dove vederla

Competizione: Serie A 2020/21

Quando: Domenica 8 novembre 2020

Fischio d’inizio: ore 12.30

Stadio: Stadio Olimpico (Roma)

Dove vederla in streaming: Segui Lazio-Juventus live e in esclusiva solo su DAZN

Arbitro: Davide Massa di Imperia