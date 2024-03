Lazio-Juventus, il club biancoceleste rende noto l’MVP della partita – VIDEO

Lazio-Juventus, alla luce della grande vittoria di ieri con i bianconeri il club premia il migliore in campo della serata

Ieri sera la Lazio ha vinto il primo dei due confronti ravvicinati con la Juventus di Allegri, dando un chiaro segnale alle rivali per un posto nella zona europea. Uno dei protagonisti della serata dell’Olimpico è stato senza dubbio Gila, il quale viene premiato anche dalla società come MVP della partita come dimostra il seguente post