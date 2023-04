Lazio Juventus, i precedenti all’Olimpico in Serie A

Entriamo nel dettaglio della sfida tra le due squadre: i precedenti allo stadio Olimpico

Lazio Juventus non è mai una partita banale, soprattutto dal momento che le due squadre arrivano al loro confronto numero 79 nella storia del campionato italiano.

Numeri favorevoli ai bianconeri, per quanto riguarda le sfide allo stadio Olimpico: in 78 sfide, 34 sono le vittorie firmate Vecchia Signora, 19 pareggi e soltanto 25 successi laziali, l’ultimo nel 2019 per 3-1.