Lazio Juventus, disastro Fabbri: l’arbitro rischia lo stop

Lazio Juventus, serata difficile per il direttore di gara Fabbri che ieri non ha diretto il match in modo impeccabile

Una serata da dimenticare quella di ieri sera per il direttore di gara Michael Fabbri. Il fischietto di Ravenna infatti ha commesso molti errori e in alcuni tratti della partita è apparso in confusione. Per questo motivo, come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport, l’arbitro potrebbe essere fermato da Rocchi.

Gli errori contestati sono: il mancato rigore su Leiva dopo il fallo di Emre Can, il rosso a Luiz Felipe per il fallo su Matuidi e infine il rosso, non dato all’inizio, a Cuadrado su Lazzari.