Lazio Juventus, il duello tra Inzaghi e Sarri è servito

Lazio Juventus, Inzaghi contro Sarri: il duello di stasera tra i due tecnici corteggiati in estate dalla Vecchia Signora. Un’esame per tutti e due…

Un esame di maturità per la Lazio, un test importante per la Juventus: di sicuro, quella di stasera è una prova per entrambi gli allenatori, Sarri e Inzaghi. Appena una manciata di punti divide la seconda dalla terza: 6, per la precisione. L’edizione odierna del Messaggero è dedicata al duello tra tecnici. Due mister così vicini, almeno nella classifica di gradimento della Vecchia Signora.

In estate aveva a lungo corteggiato anche il laziale, prima di virare su Sarri. Inzaghi, però, in testa aveva solo la Lazio. E all’esame di questa sera darà il massimo, si appoggerà ai suoi talenti. Prima di tutto Immobile: in cima alla classifica marcatori della Serie A, Ciro ha segnato 5 volte alla Juventus, 4 con la maglia della Lazio. L’obiettivo è quello di proseguire, collezionare la settima vittoria di fila. Simone Inzaghi è pronto.