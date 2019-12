Lazio Juventus, dove vedere la partita in Tv e streaming

Lazio Juventus, dove vedere il match in programma sabato alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma

Quasi tutto pronto per l’anticipo del sabato che sarà quello tra Lazio e Juventus in programma alle 20:45 allo stadio Olimpico. Per qualsiasi tifoso o appassionato che non potrà recarsi allo stadio ci sarà la possibilità di vedere il match su Dazn.

L’anticipo sarà infatti esclusiva del canale tematico. La gara potrà vedersi sia in Tv che su smartphone con l’applicazione. Partita visibile anche su Sky al canale 209 solo se avete attivato l’offerta SKY-DAZN.