Lazio-Juventus, la società biancoceleste fa il punto sui biglietti venduti: i dettagli. C’è attesa per l’esordio di Tudor

Sabato 30 marzo alle ore 18 andrà in scena il big match tra Lazio e Juventus. C’è molta attesa tra i tifosi biancocelesti per l’esordio di Igor Tudor ed il dato sui biglietti venduti lo conferma. Marco Canigiani, responsabile del marketing del club, ha rivelato come siano stati staccati circa ventimila tagliandi. Quest’ultimi, sommati al numero di abbonati, portano gli spettatori totali a quasi cinquantamila, quando manca poco più di una settimana alla partita.