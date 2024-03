Lazio Juventus, Ballotta: «Il cambio allenatore può dare una scossa ai biancocelesti» Le parole dell’ex portiere

Intervistato ai microfoni di Sportpaper, l’ex portiere della Lazio, Marco Ballotta, ha parlato in vista del match tra i biancocelesti di Tudor e la Juventus:

«Sono entrambe in un momento delicato. Il cambio di allenatore darà una scossa alla Lazio, che di conseguenza darà il massimo. I biancocelesti hanno maggiori possibilità, a mio avviso. La Juventus è in difficoltà, ma la classifica è diversa. La Lazio ha bisogno di risalire la china per cercare di tornare in zona Europa, quella che compete a questa squadra. La semifinale di Coppa Italia? Sono partite al termine della competizione, sono sfide importanti. Sono gare delicate in cui può contare l’esperienza e in cui fai anche fatica a dare un giudizio di risultato. Dipende molto dalla gara di campionato, che può condizionare, consequenzialmente, anche quella di Coppa Italia»