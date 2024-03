Lazio-Juventus, Allegri recupera un altro giocatore in vista della Coppa Italia: le ultime sul match contro i bianconeri

Massimiliano Allegri recupera un altro importante tassello in vista della doppia sfida di Coppa Italia contro la Lazio. Il giocatore in questione è Arkadiusz Milik, che nell’ultimo allenamento ha svolto un lavoro differenziato.

Tramite un post sui social, accompagnato dal commento «Sulla buona strada», il polacco ha fatto sapere che presto tornerà in gruppo. La sua assenza in campionato è certa, ma proverà ad essere a disposizione per l’andata di Coppa Italia in programma il 2 aprile.