Lazio-Juventus, i convocati di Allegri: due giocatori non partiranno per l’Olimpico. Doppia assenza a sorpresa per i bianconeri

Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di due giocatori in vista del match tra Lazio e Juventus in programma domani alle 18:00. Infatti, oltre allo squalificato Vlahovic, salteranno la sfida di campionato anche Kostic ed Alex Sandro.

Il serbo ha accusato una sindrome influenzale, mentre il brasiliano non è al meglio fisicamente: ha avuto un sovraccarico alla coscia sinistra. Entrambi cercheranno di recuperare per la partita di Coppa Italia in programma il 2 aprile.