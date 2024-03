Lazio-Juventus, Allegri non ha dubbi: «La squadra di Tudor sarà aggressiva, ma…». Le parole in conferenza stampa dell’allenatore bianconero

Alla vigilia del match di campionato tra Lazio e Juventus, è intervenuto in conferenza stampa Massimiliano Allegri. Queste le parole sulla nuova squadra di Tudor:

PAROLE – «Lazio? Mi aspetto una squadra con grandi stimoli, che partirà forte e noi dovremo essere bravi tecnicamente. Tudor ha fatto molto bene a Verona e Marsiglia, sarà un Lazio differente rispetto a quella di Sarri. Non so se due settimane bastano ma è difficile spiegare il calcio, quasi impossibile. Troveremo una Lazio mentalmente più aggressiva e noi dovremmo essere pronti. Loro hanno grandi giocatori come Immobile, Luis Alberto, Zaccagni, Felipe Anderson, Vecino e quindi offensivamente pericolosi».