Lazio Juve, Focolari: «Senza Luis e Ciro non può vincere. Quarto posto? Occhio al Sassuolo»

Ai microfoni di RadioRadio la presentazione di Lazio-Juventus di domenica ore 12.30.

Lazio-Juventus sarà assieme ad Atalanta-Inter il big match della giornata di campionato che comincerà questa sera con Sassuolo-Udinese. La sfida è stata presentata durante la trasmissione “RadioRadio Lo Sport”. La Lazio potrebbe fare a meno di diverse pedine a causa dei tamponi. L’opinione di Furio Focolari è la seguente.

«La Lazio ha delle carenze, ma ha 5/6 elementi di grandissimo livello, tuttavia se dovessero essere confermate le assenze di Immobile, Leiva e Luis Alberto, in queste condizioni non può battere la Juventus. Champions League? Io vedo in vetta Juventus e Inter, poi il Napoli e il Milan sono due squadre forti, ma farei attenzione al Sassuolo perchè secondo me il Sassuolo se la giocherà fino all’ultimo per entrare nelle prime quattro, può essere la nuova Atalanta».