Lazio, Vlahovic ti fa sempre male: il dato sull’attaccante bianconero, bestia nera dei biancocelesti nelle gare in cui si sono incrociati

Ennesima grande prova di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, che nel 2-0 subito dalla Lazio ieri sera, ha nuovamente timbrato il cartellino.

Non è la prima volta per l’attaccante serbo, che quando vede biancoceleste si infiamma: 7 gol in 9 incroci in carriera per il centravanti.