Lazio Juve, Tudor ricorda il passato bianconero: «Mi hanno fatto diventare quello che sono ora». Le parole in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juve, Igor Tudor ha parlato del suo passato in bianconero. Queste le parole del tecnico della Lazio:

PAROLE – «Al destino non ci credo. Ho fatto 7/8 anni là della mia vita, costruendomi come giocatore e come persona. Sono grato a loro, ho avuto compagni, allenatori e dirigenti che mi hanno fatto diventare quello che sono ora. Soprattutto dal punto di vista della cultura del lavoro che cerco di trasmettere ora come allenatore».