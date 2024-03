Lazio Juve, inizia il ciclo di fuoco. Tudor: «Giocheranno tutti per forza. C’è una cosa da capire». Le parole in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus, Igor Tudor ha parlato dei prossimi impegni ravvicinati. Queste le parole del tecnico della Lazio:

PAROLE – «Prima ci sono state le Nazionali, poi due gare in tre giorni. Per forza dovranno giocare tutti, l’ho già detto. Il calcio è cambiato da quando ci sono i cinque cambi, una cosa bellissima con cui puoi cambiare metà squadra. Devo anche io capire. Una cosa sono gli allenamenti, poi devi capire durante le gare chi è adatto al tuo calcio, chi no, chi può migliorare. Io ci proverò a mettere meno tempo possibile, poi ci sono da vincere le gare. C’è da fare bene, c’è da essere belli tosti, giusti, con la qualità giusta di fare le cose. Tutto è necessario. Abbiamo fatto allenamenti importanti, seri, esigenti da tutti i punti di vista e i ragazzi hanno risposto bene».