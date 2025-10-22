Lazio Juventus, all’Olimpico un nuovo capitolo di una sfida infinita: tutti i numeri

Lazio-Juventus, la rivalità continua: all’Olimpico un nuovo capitolo ricco di numeri e storia. Tutti i numeri e i dettagli

Dopo il prezioso punto strappato sul difficile campo dell’Atalanta, la Lazio si prepara a un altro esame di altissimo livello. Domenica, infatti, all’Olimpico arriverà la Juventus, chiamata a rialzarsi dopo un periodo complicato: tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro giornate hanno rallentato la corsa dei bianconeri, ora alla disperata ricerca di riscatto.

La storia della sfida nella Capitale racconta di un bilancio favorevole agli ospiti. Nei 81 precedenti a Roma, la Lazio ha raccolto 27 vittorie e 20 pareggi, a fronte di 34 successi juventini. I gol segnati dai biancocelesti sono stati 97, contro i 109 messi a segno dalla Vecchia Signora.

Allargando lo sguardo al totale degli incroci in Serie A, i numeri parlano chiaro: 196 partite complessive, con 100 vittorie Juventus, 49 successi Lazio e 47 pareggi.

Ultima vittoria Lazio: 2-1 il 23 aprile 2024

2-1 il 23 aprile 2024 Ultima vittoria Juventus: 1-0 il 19 ottobre 2024

1-0 il 19 ottobre 2024 Ultimo pareggio: 1-1 il 10 maggio 2025

Sul fronte realizzativo, la Lazio ha messo a segno 215 gol complessivi, mentre la Juventus guida con 335 reti. Il capocannoniere assoluto della sfida resta Alessandro Del Piero, autore di ben 14 gol contro i biancocelesti.

Non mancano i ricordi di vittorie roboanti: il 4-0 laziale del 1939 e del 1995, e lo 0-4 juventino del 1948, restano scolpiti nella memoria dei tifosi.

Domenica, dunque, andrà in scena un nuovo capitolo di una rivalità che non conosce pause, con due squadre in cerca di conferme e punti pesanti per la classifica.

LEGGI ANCHE – Lazio Juve, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dell’Olimpico. Tutti i dettagli

