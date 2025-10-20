 Lazio Juve, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dell'Olimpico. Tutti i dettagli
Lazio Juve streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida dell’Olimpico valida per la 8ª giornata di Serie A 2025/26

La Lazio torna dalla trasferta di Bergamo con un pareggio prezioso contro l’Atalanta. Un risultato che, alla luce delle numerose assenze dovute agli infortuni – alcune particolarmente pesanti – assume un valore importante non solo per la classifica, ma soprattutto per il morale della squadra.

Il punto conquistato al Gewiss Stadium rappresenta infatti un segnale di solidità e carattere, elementi che infondono fiducia in vista del prossimo impegno di campionato: la sfida di cartello contro la Juventus.

Il big match La partita è in programma domenica 26 ottobre alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Un appuntamento che promette spettacolo e che potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni stagionali dei biancocelesti.

Dove vederla Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN e potrà essere seguito in diretta streaming, sia live che on demand, tramite l’app o il sito ufficiale. Sarà possibile collegarsi da Smart TV, PC, smartphone, tablet o console, garantendo così la massima accessibilità ai tifosi.

Con il morale rinvigorito dal punto strappato a Bergamo, la Lazio si prepara dunque a vivere una notte di grande calcio all’Olimpico, con l’obiettivo di confermare la propria crescita e misurarsi contro una delle rivali più attese della stagione.

