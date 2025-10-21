 Lazio Juve, streaming LIVE e diretta: dove vedere la sfida di Serie A dell'Olimpico. Tutti i dettagli
Lazio Juve, streaming LIVE e diretta: dove seguire la sfida di Serie A dell'Olimpico. Tutti i dettagli

Lazio Juve, streaming LIVE e diretta: dove seguire la sfida di Serie A dell’Olimpico. Tutti i dettagli

Lazio Juve streaming LIVE e diretta: dove seguire la sfida dell’Olimpico valida per la 8ª giornata di Serie A 2025/26

La Lazio torna da Bergamo con un pareggio prezioso contro l’Atalanta. Un risultato che, considerando le numerose assenze per infortunio – alcune di grande peso – assume un valore significativo non solo per la classifica, ma anche per il morale del gruppo.

Il punto conquistato al Gewiss Stadium è infatti la dimostrazione di solidità e carattere, qualità che infondono fiducia in vista del prossimo impegno di campionato: il big match contro la Juventus.

Il big match

La sfida è in programma domenica 26 ottobre alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Un appuntamento di cartello che promette spettacolo e che potrebbe rivelarsi determinante per le ambizioni stagionali dei biancocelesti.

Dove seguirla

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, disponibile in diretta streaming – live e on demand – tramite app o sito ufficiale. I tifosi potranno collegarsi da Smart TV, PC, smartphone, tablet o console, con la massima libertà di scelta.

Con il morale rinvigorito dal punto strappato a Bergamo, la Lazio si prepara a vivere una notte di grande calcio all’Olimpico, con l’obiettivo di confermare la propria crescita e misurarsi contro una delle rivali più attese della stagione.

