Lazio Juve, rebus in quella posizione del campo: il tecnico biancoceleste Sarri prova tre soluzioni, i dettagli

Maurizio Sarri studia la mossa per la fascia sinistra: ecco le tre alternative in vista di Lazio Juve di questa sera

A poche ore dal big match con la Juventus, in casa Lazio resta aperto il nodo legato agli esterni difensivi. L’infortunio di Nuno Tavares, l’influenza che ha frenato Marusic e la condizione ancora precaria di Pellegrini hanno costretto Sarri a valutare diverse soluzioni durante la settimana.

Il portoghese è l’unico sicuro assente a causa di una lesione muscolare al soleo sinistro. Pellegrini, rientrato dopo tre settimane di stop per un problema al ginocchio, ha ripreso ad allenarsi ma non è ancora al meglio. Marusic, invece, ha smaltito la sindrome influenzale e resta l’opzione più affidabile: può essere confermato a destra oppure spostato a sinistra, con Lazzari o Hysaj pronti a completare la linea.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il montenegrino è stato provato sabato sulla corsia mancina, insieme a Pellegrini e al giovane Provstgaard, già adattato in quel ruolo a Bergamo. La decisione definitiva arriverà solo nelle ore precedenti alla partita, ma la sensazione è che la coppia titolare sarà formata da Marusic e Lazzari.

