Lazio Juve, rebus in quella posizione del campo: il tecnico biancoceleste Sarri prova tre soluzioni, i dettagli

Lazio, per battere la Juve servirà un miracolo? Ecco l'opinione editoriale

Lazio, indagini sul rapporto ultras-calciatori: nel mezzo anche qualche biancoceleste

Calciomercato Lazio, Sarri prepara le prossime mosse. Cosa ha richiesto?

Convocati Lazio, la lista di Maurizio Sarri in vista della gara contro la Juve

Ci Lecce 21/12/2024 - campionato di calcio serie A / Lecce-Lazio / foto Carmelo Imbesi//Image Sport nella foto: Adam Marusic

Maurizio Sarri studia la mossa per la fascia sinistra: ecco le tre alternative in vista di Lazio Juve di questa sera

A poche ore dal big match con la Juventus, in casa Lazio resta aperto il nodo legato agli esterni difensivi. L’infortunio di Nuno Tavares, l’influenza che ha frenato Marusic e la condizione ancora precaria di Pellegrini hanno costretto Sarri a valutare diverse soluzioni durante la settimana.

Il portoghese è l’unico sicuro assente a causa di una lesione muscolare al soleo sinistro. Pellegrini, rientrato dopo tre settimane di stop per un problema al ginocchio, ha ripreso ad allenarsi ma non è ancora al meglio. Marusic, invece, ha smaltito la sindrome influenzale e resta l’opzione più affidabile: può essere confermato a destra oppure spostato a sinistra, con Lazzari o Hysaj pronti a completare la linea.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il montenegrino è stato provato sabato sulla corsia mancina, insieme a Pellegrini e al giovane Provstgaard, già adattato in quel ruolo a Bergamo. La decisione definitiva arriverà solo nelle ore precedenti alla partita, ma la sensazione è che la coppia titolare sarà formata da Marusic e Lazzari.

