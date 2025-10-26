Lazio Juve, ecco l’occasione di Isaksen: ora tocca a lui contendere la maglia a Cancellieri! I dettagli

Lazio Juve, Isaksen all’esame decisivo contro la Juventus dell’ex tecnico Tudor: il duello con Cancellieri è aperto

Destini incrociati, beffardi e inattesi. Ora è il turno di Isaksen: deve sfruttare l’infortunio di Cancellieri, lo stesso che a sua volta aveva preso il suo posto quando la mononucleosi lo aveva messo fuori causa. Un continuo scambio di ruoli: fuori uno, dentro l’altro, in un duello silenzioso a chi saprà rispondere presente. Cancellieri aveva colto l’occasione, salvo poi fermarsi sul più bello a Bergamo. Quella maglia torna libera, e questa sera sarà Isaksen a indossarla.

Per Gustav è il momento di alzare il livello. Le parole di Sarri suonano come un invito: «Ha margini enormi, sta trovando continuità sia negli allenamenti sia in gara». Contro la Juventus il rodaggio deve dirsi concluso: non c’è più tempo per attendere.

È una chance troppo preziosa per lasciarsela sfuggire. Quando è in serata, Isaksen ha dimostrato di poter incidere a prescindere dall’avversario. Anzi, come ricorda il Corriere dello Sport, nella scorsa stagione ha brillato proprio nelle sfide più difficili: due volte contro il Napoli, poi la prodezza in Europa League col Viktoria Plzen, quando la Lazio in nove uomini si aggrappò al suo colpo per strappare la vittoria.

LEGGI ANCHE – Lazio Juve o Sarri contro Tudor? Nella sfida tra ex ha le idee chiare il tecnico biancoceleste: ecco chi è favorito!

Quella di stasera sarà la sua prima da titolare in campionato, dopo appena 101 minuti complessivi. A Bergamo era entrato a freddo, nessuno si aspettava lo stop improvviso di Cancellieri al rientro dalla sosta. Una pausa che Isaksen aveva trascorso lontano da Formello, ma non invano: la convocazione con la Danimarca gli ha dato minuti, fiducia e benzina nelle gambe. Due partite che hanno rappresentato un messaggio a distanza per Sarri, ancora restio a liberarlo del tutto.

La mononucleosi aveva compromesso la sua preparazione, rallentandone la crescita. Ora però il percorso sembra compiuto, e il destino gli ha restituito la sua occasione. Da oggi Isaksen non prende più il posto della sua riserva, ma quello di un compagno che può contendergli la maglia. È l’inizio di un vero duello.