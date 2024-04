Lazio-Juve, problemi per Kean: l’attaccante rischia di saltare la semifinale

La Juve, questa mattina, si è allenata alla Continassa e in gruppo non era presente Moise Kean. L’attaccante ha lavorato a parte

In mattinata, la Juve si allenata alla Continassa per preparare la gara di martedì contro la Lazio. Il gruppo è quasi al completo, visto che solo Moise Kean ha lavorato a parte. L’attaccante sta svolgendo un piano personalizzato per risolvere un fastidio al ginocchio.

Kean, molto probabilmente, non sarà a disposizione per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio.