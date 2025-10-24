News
Lazio Juve, la probabile formazione dei bianconeri: due ritorni dal 1’ minuto e una sorpresa in panchina. Ecco le mosse di Tudor all’Olimpico
Probabili formazioni Lazio Juve: l’ex Igor Tudor rilancia due big, un nome pesante invece verso la panchina. Le ultimissime
Per la delicata trasferta dell’Olimpico contro la Lazio (domenica, ore 20:45), Igor Tudor sembra pronto a mettere da parte l’esperimento del 3-5-2 visto a Madrid e a riaffidarsi al suo sistema preferito: il 3-4-2-1. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico bianconero rilancerà Manuel Locatelli dal primo minuto, con una novità importante in mezzo al campo.
Difesa in emergenza
Con Bremer e Cabal indisponibili, la Juve si affiderà comunque alla linea a tre. Davanti a Michele Di Gregorio, il reparto sarà guidato da Daniele Rugani, affiancato da Federico Gatti e Lloyd Kelly.
Centrocampo: Locatelli di nuovo titolare, Koopmeiners escluso
La novità principale riguarda la mediana: Locatelli, dopo la panchina del Bernabéu, tornerà a dirigere il gioco, affiancato da Khéphren Thuram. Una scelta che comporta l’ennesima esclusione eccellente: Teun Koopmeiners, titolare a Madrid, dovrebbe partire ancora dalla panchina. Sulle corsie esterne agiranno Pierre Kalulu a destra e Andrea Cambiaso a sinistra.
Attacco: fiducia al tridente
In avanti, confermato Dusan Vlahovic come riferimento centrale. Alle sue spalle, Tudor punterà sulla fantasia di Kenan Yildiz e Francisco Conceição, chiamati a dare imprevedibilità e a spezzare il digiuno offensivo che dura da tre gare consecutive.
Un bivio per la stagione
La Juventus arriva da sette partite senza vittorie e la sfida contro la Lazio assume i contorni di uno snodo cruciale. Tudor torna alle sue certezze tattiche, ma non rinuncia a decisioni coraggiose: la panchina per Koopmeiners è un segnale forte. Servirà una vittoria per scacciare la crisi e ridare slancio a una stagione che rischia di complicarsi.