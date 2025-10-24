Connect with us

Lazio Juve, la probabile formazione dei bianconeri: due ritorni dal 1’ minuto e una sorpresa in panchina. Ecco le mosse di Tudor all’Olimpico

Milinkovic-Savic, addio sogni di Serie A: l’Al Hilal prepara il rinnovo a sorpresa per blindare l’ex Lazio

Lazio, al via il weekend biancoceleste! Tutte in casa le squadre, Under 17 attesa dal big match. Tutti i dettagli

Inzaghi e Conceicao, ex compagni alla Lazio, oggi avversari: i due allenatori si ritrovano in Arabia

Serie A 2026/2027 Lazio, nel consiglio della Lega Calcio annunciate le date del calendario della prossima stagione! Si parte il 23 agosto

1 ora ago

Image Photo815650
Db Torino 19/10/2024 - campionato di calcio serie A / Juventus-Lazio / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Kenan Yildiz-Matteo Guendouzi

Probabili formazioni Lazio Juve: l’ex Igor Tudor rilancia due big, un nome pesante invece verso la panchina. Le ultimissime

Per la delicata trasferta dell’Olimpico contro la Lazio (domenica, ore 20:45), Igor Tudor sembra pronto a mettere da parte l’esperimento del 3-5-2 visto a Madrid e a riaffidarsi al suo sistema preferito: il 3-4-2-1. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico bianconero rilancerà Manuel Locatelli dal primo minuto, con una novità importante in mezzo al campo.

Difesa in emergenza

Con Bremer e Cabal indisponibili, la Juve si affiderà comunque alla linea a tre. Davanti a Michele Di Gregorio, il reparto sarà guidato da Daniele Rugani, affiancato da Federico Gatti e Lloyd Kelly.

LEGGI ANCHE – Infortunati Lazio, arriva l’aggiornamento del club sugli indisponibili in vista della Juventus! Il comunicato ufficiale

Centrocampo: Locatelli di nuovo titolare, Koopmeiners escluso

La novità principale riguarda la mediana: Locatelli, dopo la panchina del Bernabéu, tornerà a dirigere il gioco, affiancato da Khéphren Thuram. Una scelta che comporta l’ennesima esclusione eccellente: Teun Koopmeiners, titolare a Madrid, dovrebbe partire ancora dalla panchina. Sulle corsie esterne agiranno Pierre Kalulu a destra e Andrea Cambiaso a sinistra.

Attacco: fiducia al tridente

In avanti, confermato Dusan Vlahovic come riferimento centrale. Alle sue spalle, Tudor punterà sulla fantasia di Kenan Yildiz e Francisco Conceição, chiamati a dare imprevedibilità e a spezzare il digiuno offensivo che dura da tre gare consecutive.

Un bivio per la stagione

La Juventus arriva da sette partite senza vittorie e la sfida contro la Lazio assume i contorni di uno snodo cruciale. Tudor torna alle sue certezze tattiche, ma non rinuncia a decisioni coraggiose: la panchina per Koopmeiners è un segnale forte. Servirà una vittoria per scacciare la crisi e ridare slancio a una stagione che rischia di complicarsi.

