Infortunati Lazio, arriva l’aggiornamento del club sugli indisponibili in vista della Juventus! Il comunicato ufficiale

Infortunati Lazio, arriva l’aggiornamento del club sugli indisponibili di Sarri in vista della sfida contro Juventus di domenica! Il comunicato ufficiale

Nel pomeriggio, la Lazio ha reso noti gli aggiornamenti sulle condizioni fisiche dei propri calciatori attraverso un consulto medico in vista del match che vedrà i biancocelesti impegnati all’Olimpico, domenica 25 ottobre, alle ore 20.45, contro la Juventus.

Il team sanitario, composto dal Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale Dott. Italo Leo, ha fornito le seguenti informazioni riguardanti i giocatori che attualmente non sono a disposizione di Maurizio Sarri in vista della sfida:

Samuel Gigot sta proseguendo il suo protocollo riabilitativo in Francia . Il difensore francese, fermo da tempo, continua il suo recupero lontano da Roma, con l’obiettivo di rientrare in campo nelle prossime settimane.

sta proseguendo il suo . Il difensore francese, fermo da tempo, continua il suo recupero lontano da Roma, con l’obiettivo di rientrare in campo nelle prossime settimane. Nuno Tavares ha subito una lesione muscolare di basso grado al soleo sinistro , che lo terrà ai box per un periodo ancora da definire. Questa è una notizia poco rassicurante per la squadra, che dovrà fare a meno di un altro tassello importante nella linea difensiva.

ha subito una al , che lo terrà ai box per un periodo ancora da definire. Questa è una notizia poco rassicurante per la squadra, che dovrà fare a meno di un altro tassello importante nella linea difensiva. Fisayo Dele-Bashiru , Nicolò Rovella e Valentin Castellanos stanno seguendo lavoro differenziato specifico . I tre calciatori non sono ancora pronti per il rientro in campo, ma continuano a svolgere attività mirata al loro recupero.

, e stanno seguendo . I tre calciatori non sono ancora pronti per il rientro in campo, ma continuano a svolgere attività mirata al loro recupero. Matteo Cancellieri ha intrapreso un lavoro rieducativo in piscina, come parte del suo recupero da un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo nelle ultime settimane.

Il club ha confermato che seguiranno ulteriori aggiornamenti in base all’evoluzione clinica dei calciatori. Intanto, Sarri dovrà fare i conti con una rosa ridotta in vista dei prossimi impegni.

