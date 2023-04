Lazio-Juve, pienone all’Olimpico: il dato sui biglietti venduti. La sfida Sarri contro Allegri infiamma la Serie A e il pubblico

Come riferito da Il Messaggero per il big match di sabato sera tra Lazio e Juve all’Olimpico, sono stati venduti circa 29mila tagliandi che si vanno a sommare ai quasi 23mila abbonati. Superata ampiamente quota 50mila spettatori. Previsti circa 8-9mila juventini.

Rimaste le ultime disponibilità solo in Tribuna Monte Mario (110 euro, ridotto 60) e in Curva Maestrelli (40 euro, ridotto 25). Una grande risposta dai supporter biancocelesti che credono sempre di più nella propria squadra in questo finale di stagione, infatti sono già stati polverizzati i biglietti per le trasferte contro Spezia e Inter.