Lazio insuperabile in casa: la Juventus non vince più all’Olimpico, i dati non mentono! La statistica
La Lazio conferma ancora una volta la sua supremazia casalinga contro la Juventus. All’Olimpico, infatti, la vittoria biancoceleste non sorprende più: i bianconeri tornano a Torino senza punti, come accade ormai con una certa regolarità nelle ultime stagioni. La sfida che un tempo sembrava proibitiva per i capitolini è diventata quasi una consuetudine favorevole.
Come riportato da Il Corriere dello Sport, i numeri parlano chiaro: nelle ultime sette sfide di campionato giocate a Roma, la Lazio è rimasta imbattuta in sei occasioni. Un dato che fotografa con precisione la difficoltà della Juventus a imporsi nella Capitale, dove il fattore campo sembra pesare in maniera decisiva.
Questo andamento evidenzia un trend ormai consolidato: la squadra biancoceleste ha trovato la chiave per mettere in difficoltà la Vecchia Signora, che fatica sempre di più a uscire vincente dall’Olimpico. Una tendenza che non solo rafforza la fiducia della Lazio, ma alimenta anche la percezione di un equilibrio di forze cambiato rispetto al passato.
