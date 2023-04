Lazio-Juve, le quote dei bookmakers in vista del big match di stasera. C’è equilibrio anche nelle quote per la sfida all’Olimpico

L’attesa per la partita tra Lazio e Juve sta per giungere al termine, stasera alle 20.45 il fischio d’inizio. Per la gara di campionato StarCasinò Bet ha pubblicato le quote relative ai possibili esiti.

La vittoria della Lazio è quotata a 2,80 quella della Juventus a 2,85 mentre il pareggio è fissato a 2,90. In caso di porta inviolata, i biancocelesti di Sarri, inoltre raggiungerebbero lo storico record di sette gare senza subire gol realizzato con Eriksson in panchina.