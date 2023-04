Lazio Juve, ancora panchina per Immobile? Ciro rischia il posto

Ciro Immobile potrebbe partire dalla panchina anche sabato contro la Juve: Sarri pronto a rilanciare il tridente leggero

Come riferito da Il Messaggero, Ciro Immobile potrebbe partire dalla panchina anche nella gara di sabato all’Olimpico tra Lazio e Juve dopo essere subentrato nella ripresa contro il Monza domenica scorsa.

L’attaccante è perfettamente recuperato ma Sarri sta pensando di optare per il tridente leggero in modo da non dare punti di riferimento alla difesa bianconera. Ciro arma dalla panchina? il dubbio verrà sciolto solo a ridosso della sfida.