Tudor a Dazn: «Non una delle migliori gare ma ci prendiamo questo punto. Zaccagni? Ecco perchè il cambio»

Igor Tudor ha parlato a Dazn dopo il match tra Monza e Lazio: ecco le dichiarazioni dell’allenatore biancoceleste

Ai microfoni di Dazn, dopo Monza-Lazio, è intervenuto Igor Tudor.

VA A CASA ARRABBIATO – «Non una delle nostre migliori partite. Prendiamo questo punto contro una squadra di qualità. Noi dovevamo e potevamo fare di più nelle due fasi, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Prendiamo il punto e giriamo pagina per prepararci al meglio per le prossime».

SOSTITUZIONE ZACCAGNI – «Ha preso questa ammonizione e mezza. L’ho visto che poteva prendere un rosso. Abbiamo fatto una gara così, abbiamo subito troppo e potevamo fare meglio in avanti. Ad analizzarla ora faccio fatica, ma sicuramente non una delle nostre migliori».

LAZIO TROPPO BASSA DOPO L’1-0 – «Sono d’accordo. Loro hanno fatto un po’ meglio di noi, troppi giocatori erano sotto tono. C’è da vedere e rivedere la gara e con calma e attenzione fare un’analisi e prepararsi meglio per le prossime».

IN DISACCORDO CON LUIS ALBERTO – «Fa parte del calcio, non è la prima nè l’ultima volta che queste cose succedono. Si va avanti».

BISOGNAVA VINCERE PER FORZA – «Non l’ho detto, l’ha detto un suo collega. Io ho detto che non ero d’accordo sulla vittoria come unico risultato. Non è facile venire a vincere a Monza. Non eravamo al meglio per questa gara e mi dispiace perché manca poco e tutte le gare sono importanti».

CONFRONTO CON I TIFOSI – «Non ho visto il momento, è la prima volta che mi capita. Non lo sapevo. Di Immobile sono contento, ha fatto un gol importante e spero nel meglio per questo finale».