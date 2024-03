Lazio Juve, infortunio Vlahovic: le ultime sulle sue condizioni in vista della super sfida dell’Olimpico. Gli ultimi aggiornamenti

Dusan Vlahovic, in mattina, si è allenato ancora a parte. Il bianconero è alle prese con una dorsalgia e sfrutterà la pausa per tornare a disposizione della Juve.

In ogni caso, Vlahovic salterà la gara di campionato contro la Lazio per squalifica e il suo obiettivo è quello di tornare per la semifinale di Coppa Italia del 2 aprile.