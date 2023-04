Lazio-Juve, i diffidati biancocelesti: ecco chi rischia la squalifica contro lo Spezia. Archiviato il match contro il Monza, la squadra capitolina dovrà affrontare sabato all’Olimpico un’altra super sfida

Dopo l’importante vittoria contro il Monza, che consolida ancor di più il secondo posto in classifica, la Lazio pensa alla prossima super sfida che si terrà sabato 8 aprile all’Olimpico contro la Juventus di Allegri.

Per i biancocelesti l’unico diffidato è Danilo Cataldi che in caso di ammonizione salterebbe per squalifica la gara contro lo Spezia in programma venerdì 14 aprile alle 20.45.