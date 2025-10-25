Connect with us

News

Lazio Juve o Sarri contro Tudor? Nella sfida tra ex ha le idee chiare il tecnico biancoceleste: ecco chi è favorito!

News

Zaccagni Lazio, l'attaccante sogna il Mondiale: «Sarò soddisfatto a fine stagione se aiuto la Lazio e giocherò il Mondiale!»

News

Lazio Juventus, Zaccagni suona la carica! Squadra pronta a dare il massimo: «Questa settimana abbiamo lavorato molto bene»

News

Napoli Inter, è polemica! Il rigore che sblocca il match non andava assegnato? Marelli sicuro su Dazn: «Ribadisco che non c’è»

News

Gregucci, esordio subito da protagonista per l'ex calciatore della Lazio sulla panchina della Sampdoria! Ecco cosa è successo

News

Lazio Juve o Sarri contro Tudor? Nella sfida tra ex ha le idee chiare il tecnico biancoceleste: ecco chi è favorito!

Lazio news 24

Published

30 minuti ago

on

By

Sarri
Cm Reggio Emilia 14/09/2025 - campionato di calcio serie A / Sassuolo-Lazio / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio Juve o Sarri contro Tudor? Nella sfida tra ex ha le idee chiare il tecnico biancoceleste: ecco chi è favorito! L’analisi delle sue parole

In vista della sfida di domani sera all’Olimpico contro la Juventus, Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa del suo ex club e dell’attuale tecnico bianconero, Igor Tudor. Il tecnico della Lazio, che ha guidato la Juventus in passato, ha voluto commentare il momento della squadra di Tudor.

«A Como la Juve non è stata brillante, ma le occasioni le ha avute. A Madrid l’ho vista in salute, non penso sia in particolari difficoltà», ha dichiarato Sarri, confermando la sua opinione sullo stato di forma della Juventus, che pur avendo avuto qualche difficoltà in alcune partite, sembra essere in buona salute, come dimostrato dalla sfida a Madrid.

Sui confronti tra allenatori, Sarri ha invece voluto smorzare l’attenzione, affermando: «Non credo alle sfide tra allenatori, quando ero all’Empoli con tanti tecnici ero in svantaggio, poi ho recuperato col Napoli… I confronti tra gli allenatori non mi interessano». Sarri ha sottolineato che, per lui, ciò che conta è il gioco della sua squadra e non le rivalità tra allenatori, ribadendo l’importanza della partita in termini di obiettivi stagionali per la Lazio.

LEGGI ANCHE – Conferenza stampa Sarri pre Lazio Juve: le sue parole

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.