Lazio Juve o Sarri contro Tudor? Nella sfida tra ex ha le idee chiare il tecnico biancoceleste: ecco chi è favorito! L’analisi delle sue parole

In vista della sfida di domani sera all’Olimpico contro la Juventus, Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa del suo ex club e dell’attuale tecnico bianconero, Igor Tudor. Il tecnico della Lazio, che ha guidato la Juventus in passato, ha voluto commentare il momento della squadra di Tudor.

«A Como la Juve non è stata brillante, ma le occasioni le ha avute. A Madrid l’ho vista in salute, non penso sia in particolari difficoltà», ha dichiarato Sarri, confermando la sua opinione sullo stato di forma della Juventus, che pur avendo avuto qualche difficoltà in alcune partite, sembra essere in buona salute, come dimostrato dalla sfida a Madrid.

Sui confronti tra allenatori, Sarri ha invece voluto smorzare l’attenzione, affermando: «Non credo alle sfide tra allenatori, quando ero all’Empoli con tanti tecnici ero in svantaggio, poi ho recuperato col Napoli… I confronti tra gli allenatori non mi interessano». Sarri ha sottolineato che, per lui, ciò che conta è il gioco della sua squadra e non le rivalità tra allenatori, ribadendo l’importanza della partita in termini di obiettivi stagionali per la Lazio.

