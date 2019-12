Lazio Juve è Correa contro Dybala: sfida argentina

Sabato sera andrà in scena la sfida tra Paulo Dybala e Joaquìn Correa

Sabato sera andrà in scena anche la sfida dal sapore tutto argentino tra Paulo Dybala e Joaquìn Correa. Come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, il ragazzo di Laguna Larga ha lasciato la patria prima di debuttare nel massimo campionato, scelto dal Palermo e portato in Italia quando non aveva ancora 19 anni. L’ex Siviglia, invece, prima di arrivare alla Sampdoria, ha conosciuto il grande calcio del suo paese grazie all’Estudiantes. Entrambi i sudamericani possiedono una qualità comune: la fantasia.