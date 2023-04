Lazio Juve, il CorSport su Locatelli-Milinkovic: «Poteva spezzargli il ginocchio». Il quotidiano torna sul mancato rosso

Il Corriere dello Sport questa mattina passa nuovamente in rassegna tutti i colpi proibiti, falli di mano e ‘tuffi’ di cui si è resa protagonista la Juventus nel match con la Lazio.

‘Dal fallo lampo di Cuadrado su Zaccagni, speronato al primo sprint. Proseguono con il braccio sinistro di Cuadrado, non punito. E poi il pestone di Vlahovic su Felipe Anderson. Una manata di Gatti a Luis Alberto. Una mano di Kostic su cross di Marusic. Il tuffo di Alex Sandro dopo il contatto con Milinkovic (azione del gol). Il pestone di Rabiot su una gamba di Provedel, già a terra, nell’azione del ripetuto tentativo di segnargli (ma il pestone è arrivato col pallone verso la rete). E ancora il calcione da karate di Locatelli a Milinkovic, non si sa come non gli abbia spezzato il ginocchio sinistro. Finale con un’ancata di Cuadrado (finalmente ammonito), un tocco di mano di Alex Sandro e un’altra sportellata di Cuadrado, graziata da Di Bello0.