Lazio Juve, Bonanni: «I biancocelesti tirano poco in porta. Ecco cosa serve per passare il turno». Le parole dell’ex calciatore

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato della sfida di Coppa Italia tra Lazio e Juventus. Queste le sue parole:

PAROLE – «Quante possibilità per la Lazio di passare il turno? Secondo me la Juventus si difende comunque bene. Ha preso due gol a Cagliari, ma è sempre una squadra che sa chiudersi. Sicuramente la Lazio ha più gamba da quando è arrivato Tudor, il suo lavoro si sta iniziando a vedere a livello fisico, ma tira poco in porta. Non la vedo ora come una squadra che possa fare 2-3 gol alla Juve. Devi fare la partita perfetta e sperare che come col Bayern, la Juve faccia una partita non da Juve».