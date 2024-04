Lazio Juve, i tifosi biancocelesti disertano l'Olimpico: il dato sui biglietti venduti - Lazio News 24

Lazio Juve, i tifosi biancocelesti disertano l’Olimpico: il dato sui biglietti venduti per il match di Coppa Italia

Martedì 23 aprile alle ore 21:00 andrà in scena la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Lazio e Juventus. Per l’occasione, l’Olimpico non sarà pieno di tifosi biancocelesti. Infatti, a meno di una settimana dall’incontro, il dato sui tagliandi venduti recita 34mila presenze, di cui 10mila sono stati acquistati da i tifosi bianconeri. Continua, dunque, il periodo di contestazione dei supporters della Lazio.