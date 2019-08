Lazio, Jony sotto osservazione: è l’uomo giusto per la fascia sinistra?

Nel ritiro di Marienfeld verrà visionato con attenzione anche il nuovo acquisto Jony

Ieri a Marienfeld è scattata la seconda fase del ritiro biancoceleste. Otto giorni che serviranno a mister Inzaghi per visionare con attenzione i nuovi acquisti e migliorare l’intesa tra la nuova e la vecchia guardia. Come riporta Il Corriere dello Sport, tra i giocatori sotto osservazione c’è anche Jony. L’esterno arrivato dal Malaga è ancora un rebus per la fascia sinistra. Bisogna capire se effettivamente può andare a sostituire Lulic, pedina fondamentale nello scacchiere di Inzaghi. Jony nelle prime amichevoli ha dato buoni segnali, ma ora ci si aspetta da lui quel salato di qualità soprattutto in fase difensiva, anche perché in fase offensiva ha già dimostrato di essere molto pericoloso. In caso di problemi Inzaghi potrebbe puntare anche su Lukaku, appena rientrato da uno stop lunghissimo, ma con qualità che non si discutono.