L’ex centrocampista della Lazio celebra il suo arrivo all’Osasuna con un post su Instagram.

«Nuevos retos, máximo ilusión». Con queste parole, Jonathan Rodriguez Menendez si presenta ai suoi nuovi tifosi dell’Osasuna tramite il proprio profilo Instagram.

Nuove sfide (nuevos retos) a cui il centrocampista si prepara con la massima concentrazione. Alla Lazio non è riuscito ad esprimersi al meglio, il ritorno in Spagna potrà essere uno stimolo per ricominciare.