Lazio-Jony, dalla Spagna: «Il Malaga non ufficializza la cessione»

L’arrivo di Jony è stato registrato sul sito della Lega, eppure in Spagna non cessano le polemiche del Malaga e del suo presidente

Nonostante l’arrivo di Jony alla Lazio sia stato registrato, nella giornata di ieri, sul sito della Lega, in Spagna non cessano le recriminazioni del Malaga e del presidente Al Thani, fermo nel suo proposito di non accettare il trasferimento dello spagnolo nella Capitale. La causa dell’esplosione del ‘caso Jony’ è da attribuire, secondo il noto quotidiano iberico ‘As’ proprio alla mancata risolutezza dello stesso qatariota: tutta la situazione si sarebbe evitata, probabilmente, se il Malaga non avesse aspettato ad inviare il transfer all’esterno. La strategia ha avuto, come conseguenza, lo svincolo di Jony, che ha potuto appellarsi ad una clausola contrattuale che gli ha permesso di sposare una squadra di massima serie dopo la retrocessione del club spagnolo. Gli eventi hanno fatto infuriare Al Thani, deciso a non perdere gratuitamente il classe ’91: «Il Malaga non ufficializza il passaggio di Jony alla Lazio annunciato dalla Lega italiana. Il Malaga non è a conoscenza di alcun tipo di accordo».

PRETESE – Queste parole suonano paradossali se si pensa che l’esterno si sta allenando regolarmente con la Lazio ed ha persino giocato un’amichevole. Nel suo contratto con il Malaga, si legge su As, c’è una clausola che permette al giocatore di partire su decisione unilaterale, senza alcun compenso per il club. Al Thani non l’ammette, ma dopo l’ufficialità di ieri non rimangono molti dubbi: il futuro di Jony è alla Lazio.