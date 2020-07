Lazio, Jony festeggia un compleanno da titolare

Lazio, Jony compie oggi 29 anni. Lo spagnolo è oggi uno dei protagonisti della ripresa del campionato: da oggetto misterioso a titolare

Compleanno da protagonista per Jony. Un po’ per necessità e un po’ per virtù, lo spagnolo ha ereditato la corsia di sinistra, gestita da Lulic prima dello stop. È un compleanno particolare, perchè non c’è tempo per i festeggiamenti: la Lazio deve organizzarsi per affrontare al meglio la gara contro il Sassuolo, dopo la brutta sconfitta contro il Lecce. Magari un brindisi a Formello con i compagni, un momento di condivisione senza troppe distrazioni.

Sicuramente, sabato toccherà ancora a lui. Lukaku si allena costantemente per tornare ad essere una garanzia per il mister e per la squadra, ma non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. Per Jony sarà quindi un compleanno da titolare e, chissà, magari la festa sarà esser doppia…