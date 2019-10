Lazio, Jony chiuso a sinistra: lo spagnolo verso lo spostamento a mezzala?

Con il rientro di Jordan Lukaku, Jony è chiuso sulla fascia sinistra: l’idea di Inzaghi è quella di provarlo come mezzala

Jordan Lukaku, tornato in campo dopo un lunghissimo stop, ha inciso subito sulla partita, consegnando l’assist a Ciro Immobile per l’1-2 di Fiorentina-Lazio. Viste le prestazioni poco convincenti di Jony, l’alternativa a Senad Lulic ora è il belga. Simone Inzaghi starebbe pensando ad un cambio ruolo per lo spagnolo. Considerata la concorrenza sulla fascia sinistra, scrive il Corriere dello Sport, l’idea è quella di provarlo come mezzala. Il pensiero avrebbe trovato il favore dello stesso giocatore, voglioso di dare il proprio contributo alla squadra.