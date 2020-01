Lazio, Jessica Immobile: «Ciro via? Sciocchezze, resterà a Roma!»

Jessica Immobile, intervistata su Rai Uno, ha parlato di suo marito Ciro e della Lazio

Jessica Immobile, moglie di Ciro, è stata intervistata su Rai Uno per parlare del rapporto con il marito e anche della Lazio. Ecco ciò che ha detto:

«Non sapevo cosa volesse dire fidanzarsi con un calciatore, non capivo nulla di calcio. E all’inizio mio padre non vedeva Ciro di buon occhio, ora invece lo ama più di me (ride, ndr). Comunque non l’ho ascoltato, dopo cinque mesi ero incinta. È carinissimo, mi dedica tutti i gol. L’unico suo vizio sono i videogiochi. Mio marito al Napoli? No, resta alla Lazio poi abbiamo anche comprato casa da poco!»