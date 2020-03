Lazio, Jacobelli: «Luis Alberto? Vale almeno 80 milioni!»

Lazio, il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha detto la sua in merito alla stagione super positiva di Luis Alberto

I prezzi si alzano, merito della stagione di alcuni biancocelesti. Tra i tanti che stanno facendo benissimo in questa stagione con la Lazio c’è ovviamente Luis Alberto. Lo spagnolo ha fatto un salto di qualità importante e di conseguenza il valore del numero 10 è salito notevolmente. La pensa allo stesso modo anche il direttore di Tuttosport Jacobelli. Ecco le sue parole a Pressing.

«Se Lotito aveva valutato 150 milioni Milinkovic nell’estate del mondiale in Russia, con Luis Alberto, che credo la Lazio non venderà mai, si può partire da una base d’asta di 80 milioni di euro per difetto. È un giocatore che ha fatto un salto di qualità incredibile».