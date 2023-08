Lazio, Jacobelli: «La squadra di Sarri deve imparare dagli errori commessi a Lecce»

Lazio, Jacobelli: «La squadra deve imparare dagli errori commessi a Lecce» Le parole del giornalista

Intervenuto a TMWRadio, Xavier Jacobelli, ha analizzato la sconfitta della Lazio in quel di Lecce.

LE PAROLE- Il pareggio della Roma e la sconfitta della Lazio non vanno eccessivamente sottolineati, non si può parlare già di momento delicato. Sappiamo come i primi turni del torneo, specialmente in questo periodo dell’anno, possono essere condizionati da diversi fattori. La condizione fisica, i nuovi arrivi che devono inserirsi. Sarri ha parlato chiaramente di come non sopporti il fatto che sia aperto il mercato e ha l’appoggio di quasi tutti i colleghi. In casa Lazio ci sono stati due minuti di blackout, ma ci sono anche i meriti del Lecce che ha meritato di vincere, e vanno sottolineati i meriti di D’Aversa e soprattutto di Corvino. La Lazio però deve congratularsi con Immobile che per il sesto anno consecutivo ha segnato all’esordio, è un fenomeno che sta facendo la storia della Lazio. La squadra di Sarri deve imparare dagli errori commessi a Lecce.