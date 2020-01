Lazio, Jacobelli: «Derby? Biancocelesti nettamente favori»

Xavier Jacobelli ha detto la sua sul derby della Capitale: Lazio e Roma si affronteranno domenica alle ore 18

Il derby è la gara in cui differenze di classifica e di organico si azzerano. Una partita imponderabile e dal risultato inaspettato. Nonostante questo, il direttore di Tuttosport – Xavier Jacobelli – vede la squadra di Inzaghi in vantaggio, come dichiarato a TMW:

«Parte nettamente favorita la Lazio. Nonostante l’eliminazione in Coppa Italia, ha 11 vittorie consecutive in campionato e recupera gli uomini migliori. La Roma deve fronteggiare i nuovi infortuni, il ko di Diawara è l’ennesima cattiva notizia».