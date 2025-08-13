Lazio, sorride Sarri: quel top torna a disposizione tra due settimane!

Lazio, ora Maurizio Sarri può sorridere, ecco che quel top giocatore torna a disposizione tra due settimane, di chi si tratta

Isaksen continua il suo processo di recupero e, come riporta Il Corriere dello Sport oggi, potrebbe ripetere i test per monitorare i progressi. Il suo percorso di riatletizzazione sta andando avanti, e lo staff medico della Lazio ritiene che sia al 70% del recupero. La mononucleosi sembra ormai alle spalle, ma gli esami clinici di oggi saranno decisivi per ottenere il via libera e tornare a lavorare con maggiore intensità. Secondo il ds Fabiani, Isaksen potrebbe essere pronto a rientrare in campo entro quindici giorni, se tutto dovesse procedere secondo i piani. Se la tabella di marcia venisse rispettata, il suo ritorno potrebbe avvenire alla fine di agosto o subito dopo la sosta, con Sarri che sarebbe felice di averlo a disposizione già dalla terza giornata di campionato.

La mononucleosi, per un atleta, va trattata con molta cautela, in particolare per chi pratica uno sport di contatto come il calcio. Non esistono farmaci antivirali specifici, e la guarigione avviene naturalmente. Tuttavia, il virus può causare una debilitazione significativa, portando stanchezza e febbre nei primi giorni. Isaksen avrebbe contratto il virus a giugno durante le vacanze, ma era asintomatico quando ha ripreso la preparazione il 14 luglio. Tuttavia, il caldo insopportabile a Formello e la stanchezza hanno rallentato il suo recupero. Solo successivamente, attraverso analisi del sangue, è stata confermata la diagnosi di mononucleosi. Un altro aspetto cruciale per un calciatore è il rischio di rottura della milza, che può verificarsi anche senza sintomi evidenti. Questo è il motivo per cui esistono rigidi protocolli per la ripresa dell’attività agonistica, che normalmente richiedono due o tre mesi.

Nel caso di Isaksen, se il virus fosse stato contratto tra metà e fine giugno, potrebbe essere pronto per il rientro già alla fine di agosto, con circa 70 giorni trascorsi dall’infezione. Fabiani ha ascoltato nuovamente lo staff medico e, secondo le previsioni, Isaksen potrebbe essere convocabile già per Lazio-Verona del 31 agosto. In alternativa, se si procedesse con prudenza, potrebbe tornare in campo il 15 settembre contro il Sassuolo. Al momento, Isaksen sta proseguendo con un allenamento solitario e non è ancora rientrato nel gruppo. Il recupero sarà considerato completo solo quando lo staff medico gli darà l’autorizzazione a tornare in gruppo e a giocare senza timori. Sarri dovrà poi valutare la sua condizione fisica: con 15-20 giorni di allenamento intenso, potrebbe essere in grado di tornare al meglio, ma senza correre rischi.