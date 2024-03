Lazio, Isaksen: «Nazionale? Un sogno che si realizza per me» Le parole dell’esterno della Lazio

Ai microfoni di i campo.dk, l’esterno della Lazio, Gustav Isaksen, ha parlato cosi della sua convocazione in Nazionale:

«È un sogno che si realizza. È stato fantastico sedermi là fuori e godermi tutto, ma ovviamente mi sarebbe piaciuto essere in campo e dare una mano. Sto vivendo questo momento al massimo e spero di poter scendere in campo e dare il mio contributo martedì contro le Isole Faroe. Spero che ci sia l’opportunità per me di entrare»