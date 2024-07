Lazio, Isaksen: «Difficile venire qui e adattarmi al campionato; è una grande squadra. Nella prossima stagione…». Le parole del giocatore

Lunga intervista ai microfoni di Radio Radio per Gustav Isaksen direttamente dal ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

PAROLE– «Così, così. Ovviamente è difficile venire qui e adattarmi al campionato; è una grande squadra, una grande società, c’è una pressione diversa rispetto a quella a cui ero abituato in Danimarca. È stato un po’ difficile, ma anche bello. È stata una stagione di molte esperienze: Champions League, grandi partite in Serie A. Penso di aver fatto bene, ma so che posso fare meglio nella prossima stagione ».

CAMPIONATO ITALIANO– «È completamente un altro campionato. Ogni settimana ti confronti con grandi squadre. La presenza negli stadi è diversa: non avevo mai giocato di fronte a settantamila persone. È diverso, sì ».

CRESCITA– «Ovviamente vorrei fare più gol, più assist e anche voglio dribblare di più ed essere più determinante per la squadra. Voglio essere un giocatore più importante per la squadra e sempre aiutarla. Spero che vada così. Si sono alternati molti tecnici in breve tempo ».

SARRI E TUDOR– «È stato un piacere lavorare con entrambi. Ho imparato molto sia da Tudor che da Sarri. Sono due allenatori molto diversi. Sarri è una persona molto intelligente, molto tattica e rigorosa. Ha un’altra mentalità, molta energia. Sono molto diversi, ma è stato un piacere lavorare con entrambi. Ora, con il nuovo mister, mi sento bene ».

BARONI– «È stato un piacere la prima settimana con lui. C’è energia, c’è voglia, c’è tutto. Penso e sento che abbiamo una squadra felice e con una bella energia ».

GIOCO– «Posso giocare su entrambi i versanti. Forse mi sento un po’ più a mio agio a destra, ma posso giocare anche a sinistra, come attaccante o centrale, ovunque. Se gioco, sono felice ».