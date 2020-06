Lazio, Inzaghi: «Vittoria di carattere! Complimenti ai ragazzi»

Al termine di Lazio-Fiorentina ha parlato il tecnico della Lazio, Inzaghi. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn

La Lazio batte in rimonta la Fiorentina grazie alle reti di Immobile e Luis Alberto. Al termine del match l’allenatore biancoceleste, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Dazn.

Ecco le parole del mister biancoceleste: «Vittoria di carattere dei miei ragazzi che hanno saputo soffrire. Siamo in un momento di grande emergenza, oggi in condizioni normali ne Radu e ne Correa avrebbero giocato. Ho dovuto utilizzarli per forza di cose e hanno risposto benissimo. Abbiamo fuori giocatori importanti come Leiva, Luiz Felipe e Lulic. Espulsione? Mi dispiace molto anche perché erano tre anni che non venivo allontanato. A livello mentale siamo stati un po condizionati dal fatto che eravamo in emergenza. Approccio alla gara? Abbiamo un pò gestito all’inizio perché sapevamo fosse una partita che ci avrebbe fatto spendere tante energie»

Le parole del mister a Lazio Style Radio

«Vittoria pesante, eravamo in grande emergenza. La squadra si è sciolta nella ripresa, nel primo abbiamo faticato a costruire, complice anche l’assenza di Radu. Mi tengo stretta questa vittoria, arrivata con tanto cuore. I raagzzi sono sempre rimasti lucidi e concentrati, nonostante la stanchezza per la trasferta di Bergamo.

Il vantaggio della Fiorentina avrebbe potuto scoraggiarci, invece non abbiamo mollato. Mi dispiace per l’espulsione, non l’avrei meritata, martedì la squadra sarà comunque in ottime mani.

Adesso cerchiamo di recuperare energie in vista del Torino, una squadra organizzata e tosta. Dovremo prepararla bene, mi sarei aspettato qualche giorno di riposo in più come le altre squadre però questa sera non si è sentita questa differenza».

